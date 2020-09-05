Минпросвещения не будет запрещать школьникам, вернувшимся из-за границы, идти в школу без теста на коронавирус

Министерство просвещения не будет запрещать школьникам, вернувшимся из-за границы, идти в школу без теста на коронавирус. При этом окончательное решение в ведомстве предоставили региональным властям.

Требования о допуске школьников к занятиям со сданным тестом на коронавирус в рекомендациях Роспотребнадзора сейчас нет, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом он подчеркнул, что каждый регион может установить свои правила по организации учебы в период эпидемии. Впрочем, о переводе на дистанционное обучение речи пока не идет, опасений нет, добавил Кравцов.

Между тем, несмотря на слова министра, некоторые регионы действительно самостоятельно решили установить ограничения для вернувшихся с каникул из-за границы школьников. Так, сдавать тест на коронавирус таких учащихся обязали в Свердловской области – в противном случае их будут отстранять от занятий. Власти региона объяснили это несколькими случаями, когда классы пришлось отправлять на двухнедельный карантин.

На днях на подобные требования пожаловалась жительница города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. По ее словам, в школе потребовали справки об отсутствии коронавируса у выезжавших за границу родителей. Впрочем, в городском управлении образования эти действия назвали незаконными.

Согласно действующим правилам, россияне при возвращении из-за границы должны за свой счет сдать тест на коронавирус в течение трех дней. В противном случае им грозит штраф.