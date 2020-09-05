Польские власти будут оказывать помощь всем гражданам Белоруссии, которые сталкиваются с преследованием из-за своих взглядов и убеждений. Это пообещал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, встречая члена президиума КС белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову, которая ночью выехала из Белоруссии в Польшу. Он напомнил, что уже более 100 человек из Белоруссии запросили возможность остаться в Польше. Он также указал на недопустимость действий властей, которые настаивают на выезде за границу своих граждан.

На пресс-конференции в Варшаве Ковалькова рассказала, что ее вынудили выехать из страны, в случае отказа пригрозив продолжительным арестом. По ее словам, силовики приехали за ней в следственный изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон и маску, положили на заднее сиденье машины и вывезли из тюрьмы на КПП в «Брузги». После пересечения границы ей удалось сесть в автобус, а позднее связаться с белорусской диаспорой. Белорусские власти утверждают, что Ковалькова пересекла границу самостоятельно.