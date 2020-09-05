Несколько крупнейших британских газет сегодня не поступили вовремя в продажу и не были доставлены подписчикам

Причиной стала акция движения «Восстание вымирающих».Ее участники заблокировали выезды из принадлежащих Руперту Мердоку типографий в ряде графств и установили на проезжей части разные конструкции, к которым привязали себя. В этих типографиях, как передает BBC, печатаются The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard. Движение «Восстания вымирающих» обвиняет британские издания в том, что они не уделяют достаточно внимания проблеме изменения климата. Представители СМИ, в свою очередь, сочли акцию «нападением на свободу прессы».
2020-09-05T18:33:52+03:00
2020-09-05T18:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 05 сентября 2020
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