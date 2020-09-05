Россиянину Егору Крючкову в США предъявили обвинения в попытке кибератаки

В обвинении говорится, что 27-летний Крючков пытался нанять сотрудника компании, расположенной в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносную программу в компьютерную сеть для получения доступа к данным. Далее, по версии прокуратуры, Крючков собирался вымогать у компании деньги под угрозой обнародования данных. Название компании не раскрывается. Предположительно, это подразделение Tesla, производящее электрокары.

О задержании Крючкова правоохранительные органы США сообщили в конце августа. Россиянин, по данным Минюста, прибыл в США по туристической визе, пробыл в стране около трех недель и уже собирался возвращаться на родину.