Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ближайшую среду встретится со Светланой Тихановской

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ближайшую среду встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик. По его словам, главными темами переговоров будут ситуация в Белоруссии, освобождение политических заключенных и поддержка белорусского общества.

Накануне организация «Белорусский дом в Варшаве» сообщила о проведении 9 сентября в польской столице встречи с Тихановской, которая организуется при участии канцелярии премьер-министра Польши.