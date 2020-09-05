Член президиума КС белорусской оппозиции Ольга Ковалькова утверждает, что ее вывезли в Польшу против ее воли, тем же способом, что и экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Она назвала происходившее с ней в последние недели в тюрьме пытками. По словам Ковальковой, ей угрожали длительным сроком заключения. Ранее пресс-служба КС сообщила «Интерфаксу», что соратница Тихановской покинула Белоруссию.

Позже погранкомитет Белоруссии заявил, что Ковалькова пришла на белорусско-польскую границу пешком 5 сентября, около двух часов ночи прошла погранконтроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса до Варшавы.