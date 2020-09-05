Жерар Депардье стал православным

Крещение актера прошло в минувшую пятницу в соборе Святого Александра Невского в Париже.

Парижский ранний вечер, звон колоколов православного собора, черный Мерседес въезжает в церковный двор. Французскую знаменитость встречают местные клирики. Здесь же порядка тридцати приглашенных – личные друзья Депардье. Через какое-то время начинается служба. «Все повеления священника он выполняет с улыбкой на лице, торжественно и с энтузиазмом», — описывает поведение актера корреспондент журнала Valeurs actuelles, ставший свидетелем церемонии. После молитвы об изгнании дьявола Депардье страстно произносит клятву об отречении от «дел сатаны», после чего символически, но столь же неистово плюет на врага рода человеческого. Далее перед всеми собравшимися, медленно и важно, актер произносит Символ веры. Ну и в завершении само крещение – под пение хора тело и голову Депардье обильно окропляют водой.

Объясняя происходящее журналистам, актер сообщил, что, во-первых, собирается стать «крестным отцом одной девочки», по-видимому, русской, а потому и сам должен был креститься; во-вторых же, он очарован красотой православной литургии и очень дорожит личными отношениями с некоторыми православными священниками, в частности, с Тихоном Шевкуновым, которого Депардье назвал своим «духовным отцом».

Еще в 60-е годы Жерар Депардье обратился в ислам. Позже объявлял себя поочередно буддистом и индуистом. А в прошлом году сообщал о намерении принять иудаизм.