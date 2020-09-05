Владелец Фейсбука Марк Цукерберг считает возможной эскалацию беспорядков после выборов президента США.

Цукерберг полагает, что волнения могут начаться в период между днем голосования и объявлением результатов, который может продлиться от нескольких дней до нескольких недель. По его мнению, высказанному порталу Axios, Фейсбук и средства массовой информации могут сделать достаточно, чтобы избежать насилия. Они должны убедить население в том, что в этой паузе нет ничего незаконного. Фейсбук уже подготовил перечень мер, которые, по мнению Цукерберга, могут успокоить ситуацию. В частности, предполагается отмечать специальным знаком публикации, в которых подвергается сомнению легитимность голосования, ровно так же будут маркировать даже посты самих кандидатов, если кто-то из них поспешит объявить о своей победе, до объявления результатов. За неделю до выборов Фейсбук прекратит публикацию политической рекламы и удалят посты, в которых пользователей будут убеждать не ходить на выборы из-за угрозы заражения коронавирусом. Кроме того, сеть примет и другие меры по ограничению распространения фейковой информации.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.