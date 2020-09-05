Полиция вынесла всю технику из петербургского офиса общественной организации «Открытая Россия»

Причиной стало уголовное дело из-за брошенной дымовой шашки.

На одной из еженедельной акций в поддержку протестующих жителей Хабаровского края неизвестный молодой человек кинул на Невский проспект дымовую шашку. Как рассказала «Эху» председатель «Открытой России» Анастасия Буракова, полиция зашла сегодня в офис вслед за двумя участниками организации. Те собирались забрать реквизит для очередного мероприятия в поддержку Хабаровска. Буракова считает, что дело о дымовой шашке — только предлог.

Постановления суда о выемки техники у сотрудников МВД не было. Свои действия полицейские объяснили ссылкой на закон, будто бы расследование не терпит отлагательств, а также, что подозреваемый в броске дымовой шашки мог посещать офис оппозиционеров. При этом в «Открытой России» сказали, что не знают этого человека. По информации издания «Фонтанка.ру», его задержали почти сразу. Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Отметим также, что ранее в Москве на 14 суток арестовали другого представителя «Открытой России» — Андрея Пивоварова. Его обвинили в несогласованном сборе подписей под иском против поправок в Конституцию. В организации считают, что вниманием силовиков обусловлено грядущим единым днем голосования. Дело в том, что «Открытая Россия» помогает кандидатам в нескольких регионах страны.

Единый день голосования назначен на 13 сентября. Выборы разных уровней пройдут в более чем в 30 регионах России.