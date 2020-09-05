В Минске на акциях студенческой солидарности сегодня были задержаны по меньшей мере 30 человек

Это подтвердили в МВД Белоруссии. Сейчас в столице республики проходит так называемый «Марш женщин», участие в котором, по оценкам журналистов сайта TUT.BY, принимают от 2 до 3 тысяч человек.

Около полудня в белорусской столице прошла акция солидарности студентов в поддержку учащихся Минского государственного лингвистического университета, которых задержали накануне за то, что они в здании вуза пели «Марсельезу» и песни из мюзикла «Отверженные» с бело-красно-белыми флагами в руках. К зданию колоннами приходили и учащиеся других вузов – Белорусского госуниверситета, Национального технического университета, студенты-медики. В какой-то момент собравшиеся стали исполнять народные песни, а после того как решили пойти группами в направлении Комаровского рынка, чтобы присоединиться к «Женскому маршу», по пути несколько человек были задержаны людьми в камуфляжной форме, подъехавшими на микроавтобусах без номерных знаков.

Правозащитный центр «Весна» опубликовал предварительный список задержанных, в нем 27 фамилий. В МВД пояснили: участвовали «в несанкционированных акциях под негосударственной символикой». В это же время колонна женщин подошла от ставшего в последнее время одним из центров проведения акций белорусской оппозиции Комаровского рынка по проспекту Независимости до одноименной площади. В ходе движения автомобилисты подавали сигналы, женщины несли флаги, в том числе и государств Европейского союза, Украины, Канады, Великобритании. Во время шествия, как передает ТАСС, были задержаны журналисты работающего из Польши телеканала «Белсат». Судя по видео в соцсетях, дойдя до площади участницы акции устроили масштабный хоровод. На площадь Независимости стянуты подразделения силовых структур в форме без опознавательных знаков.

Завтра в городах Белоруссии должна пройти очередная массовая акция «Марш единства». В социальных сетях звучат призывы собраться в два пополудни на центральных площадях всех городов и населенных пунктов.