Член Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова покинула страну и находится в Варшаве

Она утверждает, что ее вывезли в Польшу насильно.

Буквально несколько дней назад суд в Минске назначил Ковальковой 15 суток ареста по обвинению в организации несогласованной протестной акции. При этом она ранее уже отбывала 10-дневное административное наказание по аналогичной статье. Тем не менее, на пресс-конференции в Варшаве она рассказала, что не хотела покидать Белоруссию и намерена в вернуться в страну. По утверждениям Ковальковой, силовики досрочно вывели ее из СИЗО и положили на заднее сидение машины, надев на нее капюшон и маску, а после довезли до границы.

Член президиума Координационного совета оппозиции уверяет, что и раньше получала угрозы. По ее словам, когда она почувствовала себя плохо, вместо врачей к ней пришли силовики и предложили либо покинуть страну, либо остаться в заключении надолго. Все происходящее в последние дни Ковалькова назвала пытками.

Между тем в пограничном комитете Белоруссии утверждают, что соратница и доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской самостоятельно пешком перешла границу с Польшей, дождалась рейсового автобуса до Варшавы и села на него.

Ковалькова не первая из лидеров белорусской оппозиции, кто оказался за границей. В Польшу выехал еще один член президиума Координационного совета и экс-министр культуры Павел Латушко. Наконец, в Литве находится и Светлана Тихановская. Ее соратники говорят, что экс-кандидата в президенты также насильно вывезли из Белоруссии. Между тем в своем видеообращении Тиханоская сказала, что приняла решение уехать из Белоруссии самостоятельно.

Напомним, из 70 членов совета семь образуют президиум. В него вошли Ковалькова, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юрист Лилия Власова, адвокат Максим Знак, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко и еще одна соратница Тихановской Мария Колесникова. Некоторых членов КС задерживали в рамках административных дел, связанных с организацией массовых акций. Так, вместе с Ковальковой на десять суток арестовали Дылевского, которого обвинили в организации несанкционированного митинга, а Колесникову, Знака и Алексиевич вызывали на допросы. 31 августа была задержана Власова.