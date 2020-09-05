Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа ЧМ по автогонкам Ф-1 Гран-при Италии. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третье — испанец Карлос Сайнс — младший из «Макларена». Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» в завтрашней гонке будет стартовать с 11-й позиции.