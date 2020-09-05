Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа ЧМ по автогонкам Ф-1 Гран-при Италии. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третье — испанец Карлос Сайнс — младший из «Макларена». Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» в завтрашней гонке будет стартовать с 11-й позиции.
2020-09-05T17:36:40+03:00
2020-09-05T17:36:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 05 сентября 2020
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