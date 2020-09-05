Марк Цукерберг считает, что между выборами президента США и объявлением результатов в стране могут начаться беспорядки

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что между выборами президента США 3 ноября и объявлением результатов в стране могут начаться беспорядки. В интервью изданию Axios он отметил, что подсчет голосов может занять несколько дней или даже недель, и поэтому Facebook будет помечать публикации, которые, по оценке соцсети, могут быть направлены на лишение итогов выборов легитимности. В частности, специальным знаком будут отмечаться и посты кандидатов, которые объявят о своей победе до того, как появятся официальные результаты голосования.