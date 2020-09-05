В петербургский офис «Открытой России» сегодня нагрянули силовики

Как передает «ОВД-Инфо», люди, которые находятся в помещении, не выходят на связь. Поводом могла послужить акция «кормления голубей», которая по субботам проходит в Северной столице, она планируется и сегодня. По словам очевидцев, активисты «Открытой России» зашли в офис за реквизитом для еженедельной акции в поддержку Хабаровска, а вслед за ними в здание забежали сотрудники полиции.

По сведениям «Медиазоны», обыски проходили по делу о хулиганстве из-за взорвавшейся во время пикетов у Гостиного двора 22 августа дымовой шашки. Задержанный тогда Дмитрий Ворнов якобы мог посещать офис «Открытой России» на Думской. В самой организации утверждают, что не имеют отношения к задержанному.