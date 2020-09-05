Ольга Ковалькова заявила в Польше, что ей угрожали в Белоруссии продолжительным арестом

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова заявила, что в Белоруссии ей угрожали продолжительным арестом. Об этом она заявила в субботу на пресс-конференции в здании польского правительства. «Я на свободе. Но к сожалению, я за границей своей страны», — сказала она, поблагодарив всех, кто помог ей в деле освобождения. «Все, что происходило со мной в последние дни и недели, я считаю пытками. Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго», — указала Ковалькова.
2020-09-05T17:34:55+03:00
2020-09-05T17:34:55+03:00
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17:34, 05 сентября 2020
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