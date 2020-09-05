Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье принял православие. Крестился он, как передает ТАСС, в соборе Святого Александра Невского в историческом центре Парижа. При этом представитель храма сказал, что «не может назвать имя, которое Депардье получил при крещении». За свою карьеру Депардье, которому сейчас 71 год, снялся в 200 фильмах, в том числе в российско-французской картине о Григории Распутине