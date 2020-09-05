Суд в США временно запретил полиции Детройта применять спецсредства во время протестов

Как передает The Associated Press, речь идет о слезоточивой газе, дубинках, резиновых пулях, щитах и применении удушающих приемов. Таким образом частично удовлетворен иск движения «Детройт будет дышать», которое обвинило полицию в применении чрезмерной силы при сдерживании протестующих. Запрет будет действовать в течение минимум двух недель. Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании в Миннеаполисе.