Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального «Новичком»

Дональд Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Алексея Навального «Новичком». Однако, по словам президента США, в Белом доме пока не получали от немецкой стороны никаких документов об отравлении российского оппозиционного политика. Трамп рассчитывает получить эти сведения в ближайшие несколько дней и тщательно изучить их.

Между тем предоставленная Александром Лукашенко аудиозапись может быть сфабрикованной, чтобы отвести подозрения от России в деле отравления Навального. Такое мнение высказал главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов. Голоса на аудиозаписи вполне могли принадлежать российским чиновникам или дипломатам, допустил Венедиктов.