СК Белоруссии не будет возбуждать уголовные дела о насилии силовиков в отношении участников массовых акций

Следственный комитет Белоруссии не будет возбуждать уголовные дела о насилии силовиков в отношении участников массовых акций. В ведомстве отреагировали на соответствующий запрос Координационного совета белорусской оппозиции.

Белорусское следствие предоставило ответ на запрос пяти членов президиума координационного совета. В запросе содержалась просьба расследовать случаи избиения со стороны силовиков в ходе уличных акций. Из ответа Следственного комитета, который распространила пресс-служба совета оппозиции, следует, что электронное обращение членов президиума приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного генпрокурором Белоруссии по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. По этому делу ведется расследование по факту работы самого Координационного совета. В СК обсуждение обстоятельств применения силы с оппозиционерами названо нецелесообразным. При этом еще накануне в СК обещали детально разобраться со всеми обращениями граждан по этому поводу.

На этом фоне сегодня стало известно о том, что страну покинул еще один член президиума Координационного совета – в Польшу уехала Ольга Ковалькова. Это уже подтвердили в Варшаве. Ранее Ковалькова провела в изоляторе десять суток из-за участия в акции на проходной Минского тракторостроительного завода. Затем ей назначили еще 15 суток административного ареста.