Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска, если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС

Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска, если Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он напомнил, что среди требований ЕС — переговоры с оппозицией, новые выборы и прекращение насилия против демонстрантов.
2020-09-05T16:35:32+03:00
2020-09-05T16:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 05 сентября 2020
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