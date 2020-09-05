Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска, если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС

Брюссель намерен ужесточить санкции против Минска, если Александр Лукашенко не отреагирует на требования ЕС. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он напомнил, что среди требований ЕС — переговоры с оппозицией, новые выборы и прекращение насилия против демонстрантов.