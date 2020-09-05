Силовики в Минске, по данным белорусского правозащитного центра «Весна», задержали сегодня 26 студентов на очередной акции протеста. Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич сообщила ТАСС о 30 задержанных. Издание tut.by уточняет, что изначально молодые люди собрались у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости, откуда направились в другие центральные районы города.

Акция протеста с участием студентов и преподавателей Минского государственного лингвистического университета состоялась сегодня в белорусской столице. Как передает корр. ТАСС, в ней принимали участие около двухсот человек. Поводом для выступления стали прошедшие накануне задержания в здании вуза. На некоторое время участники выстроились в цепь солидарности. Задержания начались, когда собравшиеся двинулись по проспекту Независимости в сторону Комаровского рынка, где сейчас начинается «Женский марш мира».