Соратница лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе координационного совета оппозиции, сейчас Ковалькова находится в Варшаве.
2020-09-05T16:33:55+03:00
2020-09-05T16:33:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 05 сентября 2020
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