В Сыктывкаре журналист Виктор Кокарев сообщил о нападении неизвестных. Корреспондент сайта «Новая Республика», который ранее освещал протесты в Шиесе, рассказал «Эху», что поводом послужил его интерес, проявленный к расклейке агитационных листовок партии «Родина».

Кокарев, также являющийся кандидатом в Госсовет Коми от КПРФ, сказал, что намерен добиться ответа от представителей партии «Родина». По информации сайта «Медуза», выдвижение этой политической организации в регионе курируют структуры предпринимателя Евгения Пригожина. Впрочем, в самой партии это отрицают.