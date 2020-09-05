В России почти всю неделю оперативный штаб фиксирует рост инфицированных коронавирусом

Уже вторые сутки подряд число новых заразившихся в стране превышает 5 тысяч. Ранее мэр Москвы предупредил о возможных локальных вспышках коронавируса этой осенью в городе. По мнению Сергея Собянина, предпосылками для этого стали начало учебного года и возвращение людей с дач.

На этом фоне Росстат опубликовал новые данные, согласно которым, в июле в стране умерли более 10 тысяч пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Примерно в половине случаев, по данным ведомства, новая инфекция стала основной причиной смерти.



Статистика «Росстата» в большей степени заслуживает доверия, чем данные оперативного штаба по коронавирусу. Такое мнение «Эху» высказал автор математических моделей развития пандемии, доцент ВШЭ Михаил Тамм. Эксперт полагает, что в ближайшее время ситуация с заболеваемостью ухудшится. Михаил Тамм отметил, что статистика остается довольно условной, поскольку методика выявления заболевания и причины смерти остается несовершенной.