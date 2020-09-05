В МИДе заявили о причастности западных спецслужб к производству отравляющих веществ группы «Новичок»

В Министерстве иностранных дел заявили о причастности западных спецслужб к производству отравляющих веществ группы «Новичок». В ведомстве назвали враждебным по отношению к России заявление глав дипломатии Германии и Франции в связи с отравлением политика Алексея Навального.

В комментарии департамента информации и печати МИД России отмечается, что совместное заявление министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана носит безапелляционный характер, а утверждение о том, что «Новичок» разработан на территории России, не вполне отражает действительность. На Смоленской площади посчитали важным напомнить, что работа над отравляющими веществами из группы «Новичок» ранее велась специалистами многих западных стран и структур НАТО, а в США «разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов». Накануне Маас и Ле Дриан призвали Москву прояснить детали произошедшего с российским оппозиционным политиком, заявив, что на территории нашей страны имело место новое нарушение международного права с использованием боевого нервнопаралитического вещества разработанного Россией.

В среду правительство ФРГ, основываясь на результатах анализов Алексея Навального, заявило, что политик он был отравлен «Новичком». В МИДе тогда указали, что доказательств этому представлено не было.

Сегодня на отравление Алексея Навального отреагировал президент США. Дональд Трамп сказал, что не ставит под сомнение версию немецкого правительства и считает, что Вашингтону следует внимательно изучить произошедшее с российским оппозиционером.