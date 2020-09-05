В Минске задерживают протестующих студентов

В частности, на акции солидарности вышли учащиеся и преподаватели Белорусского государственного и Минского лингвистического университетов. Они прошли маршем по улице Независимости к площади, где начались задержания – передает «Радио Свобода». По подсчетам правозащитного центра «Весна», в отделениях милиции сейчас находится по меньшей мере 15 человек.

Организованные студенческие протесты начались в городе 1 сентября. Накануне ОМОН задержал пять учащихся МГЛУ, певших в стенах заведения «Марсельезу». На них составили протоколы о нарушении правил публичных мероприятий.