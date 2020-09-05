Обыски в петербургском офисе «Открытой России» были связаны с делом о хулиганстве

Как написала в своем телеграм-канале координатор движения Татьяна Усманова речь идет о дымовой шашке, брошенной 22 августа на акции протеста в центре города. В «Открытой России» утверждают, что не имеют к этой провокации никакого отношения.

Накануне исполнительного директора движения Андрея Пивоварова арестовали на 14 суток из-за акции против поправок к Конституции. Тверской районный суд счел, что он был организатором сбора подписей противников изменения основного закона. Усманова считает это решение политическим.