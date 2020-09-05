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15:05, 05 сентября 2020

«Роскосмос» может вскоре запустить телеканал «Первый космический»

О планах госкорпорации сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере медиа. Официально эта информация пока не подтверждается.
По сведениям собеседника агентства, проект запускают совместно с одним из ведущих отечественных спутниковых вещателей. В эфире планируют представить эксклюзивные материалы о космосе и научных экспериментах, а также специальные репортажи и документальные фильмы. В перспективе канал может выйти на круглосуточные работу.



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