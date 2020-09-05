Крупные британские газеты не смогли выйти вовремя из-за экоактивистов

Тиражи Times, Sun, Evening Standard и других изданий, которые контролирует группа магната Руперта Мэрдока, оставались в типографии дольше положенного времени. Причиной столь несвойственной солидным изданиям задержки стали активисты экологического движения «Восстание вымирающих», которые заблокировали подъезды к типографиям в графствах Мерсисайд, Хартфордшир и Норт-Ланкашир, перекрыв дороги автомобилями. Кроме того, они загородили проезжую часть разнообразными конструкциями, к которым приковали себя. На устранение этих преград полиции потребовалось определенное время.

Около 40 активистов были задержаны.

«Восстание вымирающих» существует всего два года, но движение уже успело отметится перформансами с налетом театральности во многих странах мира. Они раздевались в британском парламенте, обливали здания жидкостью, имитирующей кровь, блокировали подъезды к правительственным зданиям.

Движение намерено провести серию акций в сентябре этого года. Его активисты требуют принятия экстренных мер для спасения планеты от изменений климата.