Правительство внесло в Госдуму законопроект о распространении системы tax free на все магазины России

На днях оно одобрило документ на своем заседании.

В настоящий момент режим tax free, позволяющий покупателям не из стран Евразийского экономического союза вернуть налог на добавленную стоимость при вывозе товаров, действует только в определенных магазинах. Их перечень в рамках пилотной программы определяло правительство. Теперь же, в случае принятия законопроекта, к системе смогут присоединиться не только торговые точки по всей стране, но и индивидуальные предприниматели.

Правительство также предложило вдвое снизить минимальную сумму покупки, при которой иностранцы могут получить компенсацию НДС (он составляет 20%). Ее размер может уменьшиться с 10 до 5 тысяч рублей. Наконец, система tax free предположительно распространится и на подакцизные товары – алкоголь и табак. По мнению правительства, все эти нововведения соответствуют трендам и поспособствуют росту продаж.

Пилотная программа по внедрению режима tax free в России действует с начала 2018 года.