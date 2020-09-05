Белорусский IT-стартап пригрозил закрыть бизнес в стране после арестов сотрудников

Четырех сотрудников PandaDoc арестовали по делу о хищении. Основатель компании Микита Микадо в своем инстаграме назвал происходящее политическим преследованием.

Ранее компания PandaDoc уже решила перевести большую часть сотрудников в другую страну.

На фоне акций протеста, не прекращающихся в стране после того, как ЦИК назвал Александра Лукашенко победителем на президентских выборах, из Беларуси в Литву планирует переехать более 20 IT-компаний. Об этом сообщает агентство Delfi, со ссылкой на заявление министра экономики и инноваций Литвы Римантаса Синкявичюса.