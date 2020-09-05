Глава самопровозглашенной ДНР распорядился нанести удар по инженерным сооружениям украинских военных

По мнению Дениса Пушилина, они возведены у линии разграничения в нарушении договоренностей. В заявлении говорится, что от украинских военных потребовали закопать вырытые еще в июле траншеи и «не устраивать дальнейших провокаций» для срыва перемири, однако командование в Киеве это проигнорировало.

Режим полного прекращения огня в Донбассе вступил в силу в полночь 27 июля. Он остается в силе несмотря на то, что обе стороны обвиняли друг друга в нарушениях.