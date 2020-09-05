Правительство установило правила ограничения цен на лекарства

Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, предполагает, что во время ЧС, власти регионов будут направлять соответствующие заявки в Росздравнадзор. Согласно закону, госрегулирование также возможно при росте цен на лекарства более чем на 30%. Предельные режимы надбавок установят отдельно для каждого субъекта федерации.
2020-09-05T14:33:04+03:00
2020-09-05T14:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 05 сентября 2020
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