Правительство установило правила ограничения цен на лекарства

Постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, предполагает, что во время ЧС, власти регионов будут направлять соответствующие заявки в Росздравнадзор. Согласно закону, госрегулирование также возможно при росте цен на лекарства более чем на 30%. Предельные режимы надбавок установят отдельно для каждого субъекта федерации.