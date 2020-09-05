Москва на фоне эпидемии отмечает 873-й день рождения выставками и активностями в парках

Из-за коронавируса в городе сегодня празднуют без привычных массовых гуляний. Не будет ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрытий центральных улиц.

Президент России поздравил москвичей с Днем города и оценил вклад столичных жителей в борьбу с пандемией коронавируса. Москва первым из российских регионов встретилась с этой заболеванием и достойно прошла испытание, об этом рассказал Владимир Путин.

По словам Путина, в период наибольшей угрозы все службы города действовали слаженно, грамотно и эффективно.