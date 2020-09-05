Во Франции умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди

Ее племянница Мишель Лебон рассказал телеканалу BFM, что причиной смерти стала остановка сердца. Прибывшие на вызов сотрудники экстренных служб не успели спасти певицу. Ей было 92 года.

За свою карьеру Корди выпустила более 700 песен и сыграла в общей сложности почти в сотне фильмов, сериалов и оперетт. В 2004 году она получила титул баронессы. Соболезнования в связи с кончиной актрисы уже выразили премьер-министры Франции и Бельгии.

