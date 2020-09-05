Матч второй по силе российской футбольной лиги ФНЛ между Сапартаком-2 и брянским Динамо отменен из-за коронавируса.

Встреча должна была состояться сегодня и возможно состоялась бы, если бы не постановление главного санитарного врача Брянской области, в котором говорится о том, что значительная часть игроков команды сдала положительные тесты на коронавирус. Насколько значительна эта часть, Чемпионат ком не уточняет, однако напоминает о том, что, согласно регламенту, носители вируса к игре не допускаются, а матч проводится, если количество здоровых игроков не меньше 7.

Решение о судьбе этой встречи будет принято контрольно-дисциплинарным комитетом, что не представляется простой задачей. Четкого прецедента нет. После возобновления чемпионата России в Премьер-лиги командам, в которых были выявлены случаи инфицирования, в некоторых случаях засчитывали техническое поражение, а в других — переигрывали матчи.



Команды являются прямыми конкурентами в таблице. Спартак-2 занимает 13 место, а Динамо – пятое, отставая на 1 очко.