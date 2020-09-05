В Минске в эти минуты проходят новые акции солидарности студентов

К ним уже присоединились сотни учащихся различных вузов города. Как сообщает издание Tut.by, несколько человек были задержаны.

К полудню студенты многих минских вузов стали собираться у кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости, они располагались небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги с символикой своих учебных заведений. Молодые люди собирались и кампусах своих вузов, встают с плакатами в цепи солидарности. Все это сопровождается пением народных песен. В ряде случаев, к ним присоединяются преподаватели и приезжающие родители. Колонна студентов Белорусского госуниверситета попыталась пойти шествием по городу, в сторону Национального технического университета, однако путь ей преградили микроавтобусы без номеров с людьми в балаклавах.

Как передает Tut.by, с применением физической силы были задержаны несколько учащихся на юридическом факультете. От них требовали свернуть флаг. Судя по видео в социальных сетях, у здания Минского государственного лингвистического университета проходит еще одна многочисленная акция. Студенты держат плакаты со словами «Я учу говорить, а не молчать».

На этом фоне министерство образования Белоруссии выступило с заявлением об укреплении «режима безопасности в вузах» и недопустимости проведения несогласованных акций.