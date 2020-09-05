Правительство выделит из резерва почти миллиард рублей для льготников

Эти деньги должны пойти на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, — приводит текст распоряжения премьера Михаила Мишустина газета РБК. Как отмечается, эта сумма – еще не распределенный резерв федерального бюджета. Услугу предоставят инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам.

Ранее глава кабинета министров подписал документ о выделении 50 миллиардов рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Источником в этом случае также станет резерв казны.

