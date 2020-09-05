В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей расширился в обе стороны на 10% находится в пределах от почти 2,5 тысяч рублей до почти 5,5 тысяч. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на указание Центробанка.

Сам закон вступил в силу 24 августа. Он дает право страховым компаниям повышать цену на полисы для водителей, в том числе систематически нарушающих правила дорожного движения. Указание ЦБ расширяет возможности индивидуализации цены полисов.