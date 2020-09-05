В офис движения «Открытая Россия» в Санкт-Петербурге пришли силовики

Координатор Татьяна Усманова в своем телеграм-канале связала это с предстоящей ежесубботней акцией протеста в Гостином дворе. По ее словам, люди, которые находятся внутри помещения, не выходят на связь. К месту едут правозащитники и адвокаты.

Официально силовые ведомства пока не комментировали эту ситуацию.

Накануне исполнительного директора движения «Открытая Россия» арестовали на 14 суток из-за акции против поправок к Конституции. Тверской районный суд счел, что он был организатором сбора подписей противников изменения Основного закона. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова считает это решение политическим.

Усманова напомнила, что Пивоваров был лишь одним из инициаторов сбора подписей против поправок.

