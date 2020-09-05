Молодой российский гонщик Павел Свешников умер во время соревнований на велотреке в Крылатском

Свешникову стало плохо во время групповой гонки в рамках Гран-При Москвы. Он потерял скорость, спустился с верхней кромки полотна, затем упал и потерял сознание. Сначала помощь ему пытались оказать медики, прикомандированные к соревнованиям, затем 22-летнего спортсмена вынесли на носилках на парковку, куда подъехала специализированная бригада, но спасти велогонщика не удалось. Призер чемпионата России и победитель Кубка страны скончался.

Пока точная причина смерти не установлена. По предварительным данным у Павла остановилось сердце. Последний день соревнований был отменен. Президент Союза велосипедистов России Вячеслав Екимов заявил, что кардиологические проблемы у спортсмена были давно и он вообще не понимает, как Свешников попал на старт.

Екимов не исключил следствия по факту смерти Павла Свешникова.