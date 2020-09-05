В Белоруссии арестовали топ-менеджеров IT-компании PandaDoc

Основатель Микита Микадо, известный тем, что поддерживает оппозицию, в опубликованном в инстаграме обращении, сказал, что намерен перевести бизнес из страны, «лишая режим валютной выручки и налогов».

Микита Микадо предлагал финансовую помощь силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов. Предприниматель назвал происходящее политическими репрессиями.

Фонды помощи белорусам, пострадавшим от действующего режима, появляются и в разных странах мира. Об этом рассказал находящийся в Польше незарегистрированный кандидат на выборы в Белоруссии Валерий Цепкало.

Цепкало добавил, что продолжает считать Лукашенко диктатором и отождествлять его режим с фашистским.