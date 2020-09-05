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Эксклюзив Эха 13:02, 05 сентября 2020

Прирост новых случаев коронавируса в России увеличивается четвертый день подряд, следует из данных оперативного штаба

Более того, он вновь превысил отметку в пять тысяч заболевших за сутки – уже второй день подряд.

Число заразившихся за день на этот раз составило около 5 тысяч 200 человек. Этот показатель – максимальный почти за месяц. При этом прирост заболевших COVID-19 в Москве продолжает оставаться на прежнем уровне: на этот раз за день их около 670. В Санкт-Петербурге, в то же время, заболевших за сутки почти 200. Помимо этих городов еще в 10 регионах прирост составил выше 100 человек.

А Ненецкий автономный округ, напротив, стал единственным субъектом, где новых случаев коронавируса не выявили. Выздоровели за сутки, по данным оперативного штаба, почти 5,5 тысяч человек, умерли же 110. На Санкт-Петербург и Москву приходится больше четверти скончавшихся за день. А всего общее число жертв эпидемии, как утверждают в штабе, приближается к 18 тысячам.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в России заболели свыше 1 млн человек.

По данным Росстата, в июле в стране умерли более 10 тысяч пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Примерно в половине случаев, по данным ведомства, новая инфекция стала основной причиной смерти. 

Статистика «Росстата» в большей степени заслуживает доверия, чем данные оперативного штаба по коронавирусу. Такое мнение «Эху» высказал автор математических моделей развития пандемии, доцент ВШЭ Михаил Тамм.

«То, что показывает Росстат верить можно в большей степени. В целом смертность по сравнению с прошлым годом в среднем за последние 10 лет в июле составила 25 тысяч. Люди, которые страдали другими болезнями, они бы не умерли так быстро, если бы не заболели коронавирусом. В статистике есть чистое такое ухищрение необходимое для того, чтобы цифры были поменьше. И тут надо смотреть у кого хотя бы был диагностирован коронавирус. И тогда можно увидеть, что эта цифра намного выше, чем цифра оперативного штаба», — рассказал М.Тамм.

Михаил Тамм отметил, что статистика остается довольно условной, поскольку методика выявления заболевания и причины смерти остается несовершенной.

«Надо понимать, что диагностика у нас коронавируса плохая, многие не получают тестирование даже при явных симптомах. Мы не можем гарантировать, что все случаи смерти от коронавируса диагностированы, поэтому стоит смотреть и на статистику Росстата, но и на смертность в целом, насколько больше умерло в среднем, чем за прошлый год», — отметил он.

М.Тамм считает, что статистика оперативного штаба «очень сильно регулируется и контролируется». «К ней существуют много вопросов, она чрезвычайно гладкая. И, кроме того, есть явное политическое давление на то, чтобы демонстрировать, что у нас не очень плохо», — отметил он.

Эксперт полагает, что в ближайшее время ситуация с заболеваемостью ухудшится.

«Начался учебный год, люди вернулись из отпусков. Все принятые ограничительные меры очень слабенькие. То, что легко выполнять (в рамках ограничительных мер), я бы попробовал ужесточить, например, следить за масками в метро и общественных местах. Такие меры стоит, наверное, применять превентивно», – заключил М.Тамм.

На этом фоне сегодня День города в Москве празднуют без привычных массовых гуляний. Не будет ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрытий центральных улиц. Об этом сказал мэр Сергей Собянин. Поздравляя жителей столицы, он отметил, что город успешно борется с эпидемией.

Собянин также добавил, что второй волны коронавируса нет, сейчас в разных регионах страны продолжается первая.  



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