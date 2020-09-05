Правящая партия Черногории признала поражении на парламентских выборах

В заявлении руководства Демократической партии социалистов говорится, что она не сможет сформировать большинство в Скупщине, однако остается сильнейшей политической силой страны.

На выборах, состоявшихся почти неделю назад, суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей свыше 30 лет партии Мило Джукановича и ее коалиционных партнеров.