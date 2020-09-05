Вклад международных инвесторов в российские облигации достиг почти 120 миллионов долларов

Как пишет газета «Коммерсант», это стало рекордным показателем за семь месяцев. Приток средств продолжается восьмую неделю подряд – приводит издание данные отчета Bank of America.

Как отмечается, бумаг российских компаний привлекают инвесторов на фоне популярности фондов развивающихся стран. Эксперты говорят, что интерес связан с недавним выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, фактически анонсировавшего сохранение околонулевых ставок в течение нескольких лет. Для еврооблигаций это означает снижение доходностей.