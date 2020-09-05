Ассоциация туроператоров России опубликовала правила въезда в страны, с которыми возобновляется авиасообщение

В Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах от россиян потребуют тестов на коронавирус, сделанных за 72 или 96 часов до прилета и страховку, включающую лечение от COVID-19. В Дубай и на Мальдивы самолеты будут летать дважды в неделю, в Каир – трижды.

АТОР напоминает, что Дубаи – единственный эмират, в который могут попасть россияне. Доступ в другие им закрыт. Из Каира на египетские курорты придется добираться внутренним транспортом, а на Мальдивах рейсы принимает аэропорт Мале.