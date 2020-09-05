Дональд Трамп не увидел причин сомневаться в выводах Берлина об отравлении Алексея Навального

По словам американского президента, США еще не ознакомились с доказательствами немецкого правительства, однако намерены «очень серьезно рассмотреть» эту ситуацию.

Навальный находится в коме уже больше двух недель, с тех пор как его экстренно госпитализировали в Омске. Сейчас его лечением занимаются врачи в берлинской клинике «Шарите». В Германии заявили, что лидера российской оппозиции пытались отравить нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Российские медики утверждают, что не нашли яда в анализах.



Генсек НАТО призвал Россию раскрыть ОЗХО все данные по разработкам «новичка». Виновные в отравлении Алексея Навального должны понести наказание, заявил Йенс Столтенберг.

«Без сомнений, есть доказательства, что мистер Навальный был отравлен с использованием боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». НАТО согласно с тем, что Россия обязана ответить на серьезные вопросы. Российское правительство должно сотрудничать с ОЗХО. Ответственных за эту атаку необходимо вычислить и отдать под суд.»

По словам Столтенберга, страны НАТО обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным, но пока нельзя сказать, какими они будут.