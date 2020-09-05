На фоне пандемии российские бюро кредитных историй столкнулись с запросами об исправлении в записях о займах

Как пишет РБК, речь идет об активности мошенников, которые представляются «финансовыми консультантами» и предлагают «помочь» с получением нового кредита.

За сумму в 20-40 тысяч рублей россиянам предлагают исправить кредитные истории, чтобы на фоне частых в последнее время отказов в кредитах, повысить шансы на получение новых. При этом компании, которые позиционируют себя в качестве финансовых консультантов, утверждают, что могут способствовать изменению кредитных отчетов и рассылают в банки и бюро кредитных истории запросы о соответствующих изменениях. Это подтвердили РБК в работающих на рынке кредитных организация. В июле-августе число подобных жалоб и запросов, удвоилось по сравнению с докризисным периодом.

При этом такие обращения на оспаривание записей в кредитной истории, написаны по шаблону, а в самих банках их называют фиктивными, поскольку реальных аргументов в пользу пересмотра как правило не приводится и по сути клиенты такого рода отправителей писем оказываются обмануты — в абсолютном большинстве случаев никаких изменений в кредитный отчет не вносится, так как все записи на самом деле оказываются корректными. По данным РБК, участники рынка обсуждают проблему и готовят обращение по этому поводу в Банк России.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса россияне столкнулись с увеличением числа отказов от банков и микрофинансовых организаций в предоставлении кредитов.