В Сыктывкаре неизвестные напали на журналиста Кокорева, освещавшего протесты в Шиесе

Неизвестные в Сыктывкаре напали на журналиста Виктора Кокарева, ранее освещавшего протесты в Шиесе. Об этом он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам В.Кокарева, поводом послужил его интерес, проявленный к расклейке агитлистовок партии «Родина».

«Идя по городу с друзьями, мы увидели, что на фонарных столбах молодой человек расклеивает агитацию партии «Родина». Это незаконно, и мы подошли к нему об этом сообщить. В свою очередь молодой человек предложил позвонить своим кураторам. Через некоторое время подошли три крепкого телосложения человека, спросили кто мы, и стали заливать нас из перцовых баллончиков», — рассказал журналист.

Нападение, по всей видимости, не было спланировано, отметил В.Кокарев, при этом, по его мнению, это связано с его журналистской деятельностью. Позже при обращении пострадавших в больницу, был диагностирован химический ожог.

«В полиции у нас взяли объяснения и дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Мы намерены подать заявление в полицию и в прокуратуру», — сказал он.

В.Кокарев намерен также добиться ответа от представителей партии «Родина».