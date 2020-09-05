Белорусская компания PandaDoc сообщила о задержании четырех топ-менеджеров своего минского офиса

Ранее в офисе компании прошли обыски. Ее основатель Микита Микадо предлагал финансовую помощь силовикам, которые не хотят участвовать в подавлении протестов. Предприниматель назвал происходящее политическими репрессиями.

Руководство компании подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Из Беларуси в Литву планирует переехать более 20 IT-компаний, заявил на заседании правительства Литвы министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс, сообщает агентство Delfi.

По словам министра, более половины из них – крупные и могли бы обосноваться в Литве, а не в других компаниях Европы. Он призвал внести правки к законам, которые разрешили бы иностранным юридическим лицам открывать счета в литовских банках.